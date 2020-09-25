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Fahrettin Koca: Vaka artış hızımız kontrol altına alındı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Rakamlardaki düşüş sürdürülebilir olmadı. Hasta sayılarımız artıyor. Son bir haftadır ülke çapında alınan tedbirler ve sıkı denetim sayesinde vaka artış hızımız kontrol altına alındı." dedi.

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Samsun'da bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Valilik'te açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca, "Rakamlardaki düşüş sürdürülebilir olmadı. Hasta sayılarımız artıyor. Artış her bölgede aynı oranda değil. Son bir haftada vaka artış hızını kontrol altında aldık. Samsunlu vatandaşlarımıza uyarım olacak. İlimizde 60 yaş üstü vakalar fazla" açıklamasını yaptı.  

''Türkiye genelinde temaslıların taramasını ortalama 13 saate kadar indirdik''
''Samsun'un ihtiyaç duyduğu sağlık tesisleri ve özellikle şehir hastanesi konusunda değerlendirmemizi yapmış olduk.'' diyen Koca, şu ifadeleri kullandı; ''Akşam bu konuda daha detaylı açıklamamız olacak. Bildiğiniz gibi 6 aydır Koronavirüs salgınıyla mücadele ediyoruz. Bir dönem kurallara uyarak yaşadığımız belirgin düşüş ne yazık ki uzun süreli olmadı. Hasta sayılarımız ve kayıplarımız yeniden artmaya başladı. Türkiye genelinde temaslıların taramasını ortalama 13 saate kadar indirdik. Samsun'da ise son bir haftada temaslı takiplerimiz 9 saate inmiş oldu.

Yeni tedbirler alınacak mı?
Her zaman altını çiziyorum. Temaslıları ne kadar erken tespit edersek salgın kontrolünde de o kadar başarılı oluruz. Temizlik, maske ve mesafe bu salgına karşı en önemli önleyici gücümüz. Toplantımız bittikten sonra akşam saatlerinde tekrar sizlerin karşısına geçip daha detaylı bilgi ve aldığımız kararları açıklamış olacağım. Ve soruları cevaplayacağım. Şimdilik hepinize çok teşekkür ediyorum."

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