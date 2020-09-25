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4.2 büyüklüğündeki İstanbul depremi öncü mü Prof. Dr. Naci Görür’den korkutan açıklama

İSTANBUL'da 4.2 büyüklüğünde meydana gelen deprem için ünlü profesör çok endişe verici dedi.

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Prof. Dr. Naci Görür Marmaraereğlisi açıklarında 4,2 büyüklüğünde meydana gelen depremi sosyal medya hesabından değerlendirdi.

Depremin yerinin endişe olacağını belirten Görür, “7.2 büyüklükte deprem beklediğimiz fayın üzerinde. Yeri endişe verici” ifadelerini kullandı.

Görür, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Arkadaşlar Marmara’da olan 4,3’lük depremi görüyorsunuz. Min. 7.2 büyüklükte deprem beklediğimiz fayın üzerinde.  Yeri endişe verici. Bu deprem fayda az da olsa stres değişimine ve mekanik vibrasyona neden olmuş olabilir. Bu da sözkonusu fayın tetiklenmesine katkıda bulunabilir”

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