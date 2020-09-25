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İstanbul'da fuhuş çetesine operasyon: 7 kişi tutuklandı

Demirören Haber Ajansı

İSTANBUL'da fuhuş çetesi çökertildi. Türk ve yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırıp yer temin ettiği iddia edilen 10 şüpheli, eş zamanlı operasyonla yakalandı. Şahıslardan 7'si mahkeme tarafından tutuklandı 3'ü serbest kaldı.

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Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından açılan soruşturmada ekipler, 16 - 22 Eylül tarihleri arasında teknik ve fiziki takip başlattı. Ahlak Kumar Büro Amirliğine bağlı ekipler, tespit ettiği 10 adrese eş zamanlı baskın yaptı.

Yapılan baskınlarda fuhşa aracılık yapan ve yer temin eden 10 şüpheli yakalandı. Baskınlarda 21'i Türk 8'i yabancı kadın kurtarıldı. Şubede işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 şüpheli ise serbest bırakıldı.

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