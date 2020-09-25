Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bırakıyor! 16 yıldır kesintisiz bu görevde

RUSYA’da 16 yıldır kesintisiz Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Sergey Lavrov’un yakında bu koltuğu bırakacağı iddia edildi.

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70 yaşına basan, kamuoyu araştırmalarında Rusya halkının en güvendiği ve takdir ettiği politikacılar listesinde üst sıralarda yer alan Lavrov’un kendi isteğiyle “baş diplomat” görevinden ayrılmak istediği yazılıyor.

Bu iddiayı aktaranlar, Lavrov’un artık yorulduğunu söyleyerek Devlet Başkanı Putin’den “affını istediği”, bu konuda yakın zamanda bir görev değişikliğinin sürpriz olmayacağını vurguladı.

Ömür boyu senatör

Lavrov’un tamamen emekliye ayrılmayacağı, büyük ihtimalle Federasyon Konseyi’nde yeni bir düzenleme ile “ömürboyu senatör” unvanı alacağı da iddialar arasında. Bir başka iddia ise Rusya Ulusal Güvenlik Konseyi'nde Putin ile çalışmaya devam edeceği yolunda.

Ayrıca Lavrov ile birlikte, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'nın da görevinden ayrılacağı iddia ediliyor.

Peki Lavrov’un yerine kimin adı geçiyor?

Bu konuda kulislerde konuşulan bir iddia, Rusya’nın haber radyosu “Ekho Moskvı”nın (Moskova’nın Yankısı) “kulağı delik ve inanılırlığı yüksek” Genel Yayın Yönetmeni Aleksey Venediktov tarafından sosyal medyada paylaşılınca ciddiye alınmaya başlandı. Venediktov, Lavrov'un Federasyon Konseyi'ne transferinin mümkün olduğu ve onun yerine Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı, eski Başbakan Yardımcısı Sergey Narışkin'in geleceği iddiaları için, "İmkansız değil” dedi.