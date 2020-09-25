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Rennes'ten Uğurcan Çakır için 17 milyon Euro

Kalecisi Mendy'yi 25 milyon avroya Chelsea'ye satan Rennes, Trabzonspor'un milli yıldızı için teklifini 15'ten 17 milyon avroya çıkardı.

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Trabzonspor'da geçen yıl Yusuf Yazıcı ile başlayan kârlı satış furyasında sıra Uğurcan Çakır'a geldi. Yusuf'u Fransa'nın Lille takımına 17,5 milyon avroya gönderen bordo-mavililer, takımda kiralık oynayan Sörloth'un Leipzig'e transferinden de bonuslarla birlikte 11 milyon avroyu kasasına koyacak.

Mendy yerine Uğurcan Çakır
Karadeniz ekibi kalecisi Uğurcan Çakır'dan da 20 milyon avroyu bulacak bir gelir elde etmek üzere. Fransa'nın Rennes takımı Uğurcan için yeniden kapıyı çaldı. Yıldız kalecisi Mendy'yi 25 milyon avroya Premier Lig ekibi Chelsea'ye satan Fransızlar, eldivenleri Uğurcan Çakır'a teslim etmek istiyor.

17 milyon avro
Daha önce de genç oyuncu için girişimde bulunan ve 15 milyon avro teklif eden Rennes yetkililerin rakamı 17 milyon avroya çıkarıp yeniden talepte bulunduğu öğrenildi. Uğurcan'dan 20 milyon avro civarında bir gelir bekleyen yönetim teklifin daha da artması hâlinde bu transfere onay vermeyi düşünüyor.

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