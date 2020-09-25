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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Bu ihaneti asla unutmayız

Bu sabah saatlerinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 82 kişiden 20'si yakalandı Gözaltına alınan isimler arasında Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen de bulunuyor. Hükümetten de Kobani soruşturmasına ilk tepki geldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yaptığı açıklamda, "Bu ihaneti asla unutmayız." dedi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kobani bahanesiyle 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturma kapsamında 7 ilde 82 kişi için gözaltı kararı verdi. Soruşturma kapsamında bazı eski HDP'li isimler gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden gelen son açıklamaya göre ise şu ana kadar 20 şüpheli gözaltında...

HDP'den yapılan ilk açıklamada "Bu bir intikam operasyonudur. Yargı uzun süredir olduğu gibi iktidarın sopası kullanılmaktadır. 6-8 Ekim olaylarını sorumlusu partimiz değildir." denildi.

Kobani soruşturmasına yönelik hükümetten de ilk açıklama geldi.

"Türkiye'yi terör iklimiyle dize getirme planının ilk aşaması olan 6-8 Ekim olaylarını, bu ihaneti asla unutmayız." diyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, şunları kaydetti:

"Günlerce şehirlerimizi yakıp yıkan, kamu binalarımızı talan eden, Yasin Börü başta olmak üzere birçok sivilimizin canına kasteden bu olayları, bu işin sorumlularını unutacağımızı sanıyorlarsa büyük yanılgı içindeler."

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