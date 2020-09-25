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Bakan Çavuşoğlu'ndan Nancy Pelosi'ye sert tepki ibretlik cehalet

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İbretlik cehaletiyle Nancy Pelosi'nin ABD Temsilciler Meclisi Başkanlığı'na kadar yükselmesi esas Amerikan demokrasisi adına kaygı vericidir" dedi.

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Bakan Çavuşoğlu, Twitter'daki hesabından açıklama yaparak, ABD'deki seçimlere ilişkin açıklama yaparken Türkiye karşıtı ifadeler kullanan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'ye tepki gösterdi.

Bakan Çavuşoğlu, "İbretlik cehaletiyle Nancy Pelosi'nin ABD Temsilciler Meclisi Başkanlığı'na kadar yükselmesi esas Amerikan demokrasisi adına kaygı vericidir.  Türk Milletinin iradesine saygı duymayı öğreneceksiniz" ifadelerini kullandı.

Ne demişti?

ABD'nin yasama organı Kongre'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi, Donald Trump'ın seçimleri kaybederse görevi barışçıl bir şekilde teslim edip etmeyeceğiyle ilgili soruları yanıtlamaktan kaçınmasını eleştirirken kullandığı ifadeler tepki çekti. Pelosi, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore lider Kim Jong-un ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı" örnek göstererek, "Trump hükûmetteki rolünü uzun süre uzatanlara özeniyor" dedi. Temsilciler Meclisi'nde gazetecilere açıklamalarda bulunan Pelosi, "Ama size şunu hayırlatmak isterim: Sayın Başkan Kuzey Kore'de değilsiniz; Türkiye'de değilsiniz; Rusya'da değilsiniz: Suudi Arabistan'da değilsiniz" dedi ve ekledi: "Burası ABD, burası bir demokrasi".

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