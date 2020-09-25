PTT memuruydu şimdi 12 bin çalışanıyla Türkiye'nin enerji ihtiyacını karşılıyor
DENİZLİ'de esnaf bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Ceyhan Saldanlı, 5 yıl PTT'de memur olarak çalıştı. Dağda ulaşım hattı çekerken yaşadığı donma tehlikesinin ardından iş hayatına atılan Saldanlı, şimdi 20 milyar TL'lik ciro yapan ve Ege bölgesinde 10 milyon kişinin enerji ihtiyacını karşılayan şirketin sahibi oldu.
Denizli'de esnaf bir ailenin oğlu olarak 1954 yılında dünyaya gelen Ceyhan Saldanlı, ilk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Elektrik Mühendisi olarak mezun oldu. Üniversite dönemini PTT'den aldığı bursla tamamlayan Ceyhan Saldanlı, 1975 ile 1980 yılları arasında Kocaeli'de PTT'de teknik personel olarak 5 yıl çalıştı.
Kocaeli'nin Körfez ilçesi Hereke semtinde, dağda elektrik hattı çekerken, karda mahsur kalan ve donma tehlikesi geçiren Saldanlı, PTT'den ayrılıp, iş hayatına atıldı. İlk olarak Türkiye'nin dışardan ithal ettiği kabloyu yerli üretmek için fabrika kurdu. Ardından da enerji sektöründe şirketler kurmaya başladı. İş hayatında başarılı olan Saldanlı, enerji sektörünün özelleşmeye başlamasıyla Türkiye'nin ilk hidroelektrik santralini kurup, ülkenin enerji ihtiyacını karşılayanlardan biri oldu. Kurduğu AYDEM firmasıyla şimdi Ege bölgesinde, üretim, dağıtım ve perakende hizmetleriyle 10 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayan Saldanlı, 20 milyar TL ciro yapan Türkiye'nin 3'üncü büyük enerji devi şirketin sahibi olmayı başardı.
Enerji sektöründe Türkiye'nin ilklerini gerçekleştirdi
Evli 3 çocuk babası iş insanı Saldanlı, Türkiye'nin ilk özel sektör hidroelektrik santrali, ilk özel sektör elektrik dağıtım şirketi, ilk özel sektör elektrik perakende şirketi, ilk yerli güneş hücresi ve paneli üretimi ve elektrik üretim, dağıtım ve perakendeyi bünyesinde bulunduran ilk entegre firma olması gibi pek çok konuda öncülük etti. 40 yıl önce 1 firma, 15 çalışan ile sektöre atılan Saldanlı, bugün 25 hidroelektrik santrali, 3 rüzgar santrali, 1 jeotermal satral, 1 çöp atıklarından biyogaz üretim tesisi ile 1020 mw gücünde elektrik üreten ve 12 bin çalışanıyla Türkiye'nin enerji ihtiyacını karşılıyor.
"Fırtınalı günde doğdum fırtınalı hayat yaşadım"
İş insanı Ceyhan Saldanlı, doğduğu günün fırtınalı bir gün olduğunu ve hayatının da fırtınalı geçtiğini belirtip, "Bizim zamanımızda elektrik yoktu, iş yoktu, fabrika yoktu. Büyüklerimiz 'Biz yapamadık, siz yapın' dediler. PTT'de 5 yıl çalıştıktan sonra karlı havada dağda yaşadığım donma tehlikesinin ardından ayrıldım ve iş hayatına atıldım. Denizli'ye geldim. Risk alıp, fabrika kurmak istedim ancak elektrik her gün 4 saat kesiliyor, İstanbul'la bile telefonla konuşmak için 6 saat bekleniyordu. Bu şartlar altında kablo fabrikası kurdum. Makineleri bile kendimiz yaptık. Şirketimizi büyüttük, daha sonra enerji sektörüne girdik. Bankalardan kredi alamadık. Avrupa'dan o dönemde 500 bin mark hibe bulduk, onunla Türkiye'nin ilk özel sektör eliyle hidroelektrik santralini kurduk ve 3 MW (megavat) elektrik üretimine başladık. Zor günler geçirdik. Özel sektörün bu alana girmesi yapısal dönüşümdü. Yapısal dönüşümler kolay olmaz bedelini ödemek gerekir. Arkasından Dalaman'da yeni santral yaptık. Bazı bankalar 'Bunlar devletin işini yapıyor kendilerini ne sanıyor, şimdi batmadılarsa batarlar' dediler. Batmak yerine krizden çıktık. Öyle zamanlar oldu ki işçilerin maaşlarını ödeyemedik. Elektriği satıp parasını alamadığımız zamanlar oldu" dedi.