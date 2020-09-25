PTT memuruydu şimdi 12 bin çalışanıyla Türkiye'nin enerji ihtiyacını karşılıyor

"Fırtınalı günde doğdum fırtınalı hayat yaşadım"

İş insanı Ceyhan Saldanlı, doğduğu günün fırtınalı bir gün olduğunu ve hayatının da fırtınalı geçtiğini belirtip, "Bizim zamanımızda elektrik yoktu, iş yoktu, fabrika yoktu. Büyüklerimiz 'Biz yapamadık, siz yapın' dediler. PTT'de 5 yıl çalıştıktan sonra karlı havada dağda yaşadığım donma tehlikesinin ardından ayrıldım ve iş hayatına atıldım. Denizli'ye geldim. Risk alıp, fabrika kurmak istedim ancak elektrik her gün 4 saat kesiliyor, İstanbul'la bile telefonla konuşmak için 6 saat bekleniyordu. Bu şartlar altında kablo fabrikası kurdum. Makineleri bile kendimiz yaptık. Şirketimizi büyüttük, daha sonra enerji sektörüne girdik. Bankalardan kredi alamadık. Avrupa'dan o dönemde 500 bin mark hibe bulduk, onunla Türkiye'nin ilk özel sektör eliyle hidroelektrik santralini kurduk ve 3 MW (megavat) elektrik üretimine başladık. Zor günler geçirdik. Özel sektörün bu alana girmesi yapısal dönüşümdü. Yapısal dönüşümler kolay olmaz bedelini ödemek gerekir. Arkasından Dalaman'da yeni santral yaptık. Bazı bankalar 'Bunlar devletin işini yapıyor kendilerini ne sanıyor, şimdi batmadılarsa batarlar' dediler. Batmak yerine krizden çıktık. Öyle zamanlar oldu ki işçilerin maaşlarını ödeyemedik. Elektriği satıp parasını alamadığımız zamanlar oldu" dedi.