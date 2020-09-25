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Bakan Selçuk müjdeyi verdi: Geri ödeme listesine alındı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) yapılan düzenlemeyle karşılanan yoğun bakım tedavi ücretlerini iki katına çıkarttık. Yine yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının tedavisinde kullanılan ilaçları geri ödeme listemize aldık." dedi.

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sağlık Uygulama Tebliğinde yapılan düzenlemeyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Selçuk, şu ifadeleri kullandı; ''Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) yapılan düzenlemeyle karşılanan yoğun bakım tedavi ücretlerini iki katına çıkarttık. Yine yoğun bakımdaki  Covid-19 hastalarının tedavisinde kullanılan ilaçları geri ödeme listemize aldık.

Süreler uzatıldı
Vatandaşımızın sağlık hizmetlerine erişiminde bir kesinti olmaması için çeşitli tedbirleri hızla devreye aldık. Kronik hastalarımızın 1 Ocak ve sonrasında süresi dolan sağlık raporları ve reçetelerinin geçerlilik sürelerini uzattık.

1 Ekim 2020 tarihinde yürürlüğe girecek
Yeni protokol 1 Ekim 2020 tarihinde yürürlüğe girecek ve 4 yıl süreyle geçerli olacak. Yeni protokolümüzde baremler, iskonto oranları ve reçete başına hizmet bedelleri yeniden belirlendi. bu düzenlemeler sonucunda eczanelere, yıllık 235 Milyon Lira’ya ulaşmasını beklediğimiz bir iyileştirme sağladık.''

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