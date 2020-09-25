BIST 1.128
DOLAR 7,61
EURO 8,86
ALTIN 454,61
HABER /  GÜNCEL

Kıyamet gününde Allah'ın yüzüne bakmayacağı 3 kişi 3 büyük günah nedir?

Kıyamet gününde Allah'ın yüzüne bakmayacağı kişiler ve büyük suçları nelerdir? Kıyamet günü Allahu Teala üç sınıf insanın yüzüne dahi bakmayacak ve onlarla konuşmayacaktır. İşte o üç sınıf insan:

Abone ol

Kıyamet gününde hesap vakti gelince Allah'ın yüzüne bakmayacağı 3 insan tipi vardır...

İkram ve ihsânı başa kakmak, sadece yapılan hayrın boşa gitmesiyle kalmaz, Allâh’ın gazabını da celbeder. Nitekim Peygamber Efendimiz -sallâllahu aleyhi ve sellem- bir defasında arka arkaya tam üç kez:

“–Üç kişi vardır ki, kıyâmet günü Allah onlarla konuşmayacak, onlara bakmayacak ve onları temize çıkarmayacaktır. Onlar için acı bir azap vardır.” buyurdular.

Ebû Zer -radıyallahu anh- :

“–Adları batsın, umduklarına ermesinler ve hüsrâna uğrasınlar! Kimlerdir bunlar yâ Rasûlallâh?” diye sordu.

Peygamber Efendimiz  -sallâllahu aleyhi ve sellem- :

“–Elbisesini (kibir ve gururundan dolayı kurula kurula) sürüyen, yalan yeminle malını pazarlayan ve verdiğini başa kakan!” buyurdular. (Müslim, Îman, 171)

Görüldüğü üzere, ardından başa kakma ve mihnet gelen riyâkârca infaklar, kulu sevap yerine azâba dûçâr eden ağır cürümlerdendir. Çünkü kalpler, nazargâh-ı ilâhîdir. İncitilmeye gelmez.

Hazret-i Ali -radıyallâhu anh- buyurur:

“Kendini beğenme! Yüzüne karşı seni övenlere îtibâr etme! Yaptığın iyilikleri insanların başına kakma, yaptığın işleri büyütme, verdiğin sözden dönme!

Başa kakmak, iyiliği bitirir; mübalâğa, hakîkati söndürür; sözünde durmamak ise Hâlık’ın da halkın da nefretini celbeder.”

 (İslâm ve ihsan)

SON DAKİKA HABERLERİ
İstanbul Deprem Haritası yayınlandı! İşte en riskli ilçeler
HDP'de Kobani operasyonu sarsıntısı! Sırrı Süreyya ve Ayhan Bilgen dahil 82 gözaltı
Bakan Çavuşoğlu'ndan Nancy Pelosi'ye sert tepki ibretlik cehalet
6-7 Ekim olaylarıyla ilgili 82 gözaltı kararı! HDP'den ilk açıklama
Fahrettin Koca: Vaka artış hızımız kontrol altına alındı
Ahmet Hakan'dan olay 'Kılıçdaroğlu' yazısı: Hasımları gülüyor dostları çıldırıyor
ÖNCEKİ HABERLER
Kahramanmaraş’ta feci kaza! Herkesin gözleri önünde oldu
Ordu'da hastanede oksijen tüpü patladı, sağlık çalışanı yaralandı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Şırnak’ta!
Bakan Selçuk müjdeyi verdi: Geri ödeme listesine alındı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Bu ihaneti asla unutmayız
Meryem Uzerli kimden hamile çocuğunun babası kim?
Yorumlar