Teknoloji devi Huawei alev alev yanıyor

ÇİN menşeli teknoloji devi Huawei şirketinin, Dongguan şehrindeki laboratuvarında yangın çıktı.

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Çin menşeli teknoloji devi Huawei şirketinin, Dongguan şehrindeki laboratuvarında yangın çıktı.Yerel medyada yer alan haberlere göre, telekomünikasyon cihazı üreticisi Huawei’nin Çin’in Guangdong eyaletindeki Dongguan şehrindeki laboratuvarında yangın çıktı.



Songshan Gölü yakınlarında bulunan laboratuvardaki yangına, itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği belirtildi. Yangında yaralanan olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.