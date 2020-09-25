Yunanistan'dan çizgiyi aşan 'Türkiye' çıkışı: 'Türkiye'ye yaptırım arayışını destekliyoruz'

DOĞU AKDENİZ'de yaşanan gerilimi düşürme arayışları devam ederken Yunanistan; Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin, kendi ilan ettiği münhasır ekonomik bölgede varlık gösteren Türk kişi ve kurumlarına 'hedefli yaptırım' arayışını desteklediklerini söyledi.

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Yunanistan Dışişleri Sözcüsü Aleksandros Gennimatas tarafından yapılan açıklamada, Güney Kıbrıs'ın ilan ettiği münhasır ekonomik bölgede faaliyet yürüten kişi ve kurumlara yönelik yaptırım arayışını 'kararlı bir şekilde desteklediklerini' açıkladı.

"Yaptırım uygulanabileceğini belirten AB Konseyi kararı"

Aleksandros Gennimatas tarafından bugün yapılan açıklamada ayrıca, Doğu Akdeniz'de Yunanistan ve Kıbrıs ile gerginliği azaltmadığı takdirde Türkiye'ye yaptırım uygulanabileceğini belirten AB Konseyi kararına atıfta bulunuldu.