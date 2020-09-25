BIST 1.120
DOLAR 7,55
EURO 8,81
ALTIN 452,86
HABER /  YEREL

İstanbul'da dilenci operasyonunda şaşırtan sahtekarlıklar! Zabıtayı görünce bakın ne yaptılar

İhlas Haber Ajansı

Beyoğlu’nda çöpten ekmek topluyormuş gibi duygu sömürüsü yapan dilenciler zabıta ekipleri tarafından suçüstü yakalandı

Abone ol

Beyoğlu’nda zabıta ekipleri, çöpten ekmek toplayarak duygu sömürüsü yapan dilencilerin olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Karaköy’e gelen ekipler ilk önce dilencileri takip ederek, nasıl bir yöntem izleyerek duygu sömürüsü yaptığını tespit etti. Dilencilerin yanına gelen zabıta ekipleri, dilencileri suçüstü yakaladı.

Zabıta ekiplerinin suçüstü yakaladığı dilenciler, suçüstü yakalanmalarına rağmen dilenmediklerini savundu. Muhabirin, ‘niye maske takmıyorsun’ diye sorması üzerine, dilenci, ‘Korona yok, bende korona gelmedi’ dedi, daha sonra ise niye çalışmıyorsun sorusuna ise, ‘Korona çıktı iş yok’ diye pişkince cevap vermesi yok artık dedirtti.

Hamile haliyle çöpten ekmek toplayarak dilendi
Karaköy’de çöpten ekmek topluyormuş gibi yaparak duygu sömürüsüyle insanları kandıran dilencilerden bir tanesinin hamile olması dikkat çekti. Hamile dilenci yüzünü saklamaya çalışırken, yanındaki ise akraba olduklarını inkar etti.

Yok artık dedirtti
Sokakta dilendiklerini kabul etmediler, zabıta aracında pişkince güldüler
Sokakta zabıta ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından dilenciler, ekip aracına bindirildi. Araca binen dilencilerin pişkin bir şekilde gülmesi yok artık dedirtti. Başka bir bölge geçen zabıta ekipleri, aynı noktaya yakın başka bir dilenciyi daha suçüstü yakaladı.

Dilencilerden bir tanesi suçunu itiraf etti
Ekip aracında merkeze götürülmeyi bekleyen dilencilerden bir tanesi suçunu itiraf etti. Kadınlar inkar ederken, erkek dilenci hepsinin para için dilendiklerini söyledi. Ayağında neden ayakkabı olmadığının sorulması üzerine dilenci, ‘Yalancıdır abi bunlar numara yapıyor, hepsi yalan söylüyor. Ben orada sakladım, getireyim mi? para için sakladım, elbiseleri de getireyim her şeyi getireyim’ demesi şaşkına çevirdi.

SON DAKİKA HABERLERİ
BBC Türkçe'nin koronavirüs araştırması olay oldu 11 ilde 8 ayda yaklaşık 11 bin ek ölüm var
İstanbul Laleli'de tramvay ile otobüs çarpıştı seferler durdu
'Kobani olayları' operasyonunu: 7 ilde 82 kişi için gözaltı kararı
İstanbul merkezli 26 ilde FETÖ'nün üniversite yapılanmasına operasyon
Ziya Selçuk EBA TV'ye yapılan siber saldırıyı anlattı
Süleyman Soylu ne demek istedi?
ÖNCEKİ HABERLER
Ticaret Bakanı Pekcan böyle açıkladı: Destek verdiğimiz esnaf sayısı 1.1 milyonu aştı
Trabzon'da 25 yaşındaki genç iple intihar etti
Fenerbahçe'den Ze Luis bombası! 3 isimden biri gidecek
Simge Sağın sevgilisi kimdir Aytaç Özgümüş ile aşk tatiline çıktı
Vaka sayısı her geçen gün artıyor! Erzurum'da 'HES' kodu bilinmiyor!
Danilo Şef'in restoranı nerede Danilo Zanna restoranı var mı?
Yorumlar