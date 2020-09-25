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CHP'den Kobani operasyonuna çok sert tepki bedeli ağır olur

HDP'nin PKK ile organik bağını ortaya koyan Kobani operasyonuyla HDP'nin önemli isimleri gözaltına alınmasına ilk tepki CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Sezgin Tanrıkulu ve CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'dan geldi.

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Eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu'nun da tutuklu bulunduğu 2014'teki Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturma kapsamında 7 ilde 82 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Operasyona siyaset dünyasından ilk tepki CHP'li isimlerden geldi. CHP'li Tuncay Özkan yaptığı açıklamada "Kardeşim Sırrı Süreyya Önder’e yaptığınız zulümdür. Tam altı yıl sonra yargılanıp serbest kaldıkları dosyadan yüzlerce siyasetçiye yaptığınız zulümdür. Bunların sonunda zulmünüzde boğulursunuz" dedi.

"Adalet er geç herkese lazım olur"

Özkan ardından, "Kars’ın seçilmiş Belediye Başkanı Ayhan Bilgen den, RTÜK üyesi Ali Ürküt’e, Sırrı Süreyya Önder’e kadar yüzlerce insan, uydurulmuş gerekçelerle zulm altına alınıyorsa, bedeli ağır olur. Zalimler unutmasın adalet er geç herkese lazım olur" ifadelerini kullandı.

Sezgin Tanrıkulu ise açıklamasında "Ayhan Bilgen, Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan ve bir çok siyasetçi sabah saatlerinde gözaltına alındılar. Nedeni 6-8 Ekim 2014 Kobane olaylarıymış. Aradan tam 6 yıl geçmiş, soruşturulmuş, ifade vermiş ve yargılanmışlar. Bu sabah yapılan gözaltılar Saray’a düğün hediyesidir!" dedi.

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