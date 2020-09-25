Mansur Yavaş duyurdu: 869 bilgisayarı randevu usulüyle çocuklarımızın kullanımına açıyoruz
ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 47 biriminde toplam 869 bilgisayarı randevu usulü ile çocukların kullanıma açtıklarını açıkladı.Abone ol
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, uzaktan öğretimde bilgisayar sıkıntısı çeken öğrencilere ilişkin projeyi hayata geçirdi.
"Çalışma alanları hazırladık"
Twitter hesabından açıklama yapan Yavaş, şu ifadeleri kullandı:
Belediyemize bağlı 47 birimde toplam 869 bilgisayarın yer aldığı ve salgın tedbirlerinin gözetileceği çalışma alanları hazırladık. Pandemiden ekonomisi olumsuz etkilenen ihtiyaç sahiplerimizin evlatlarına öncelik vererek randevu ile hizmete açacağız.
Belediyemize bağlı 47 birimde toplam 869 bilgisayarın yer aldığı ve salgın tedbirlerinin gözetileceği çalışma alanları hazırladık.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) September 24, 2020
Pandemiden ekonomisi olumsuz etkilenen ihtiyaç sahiplerimizin evlatlarına öncelik vererek randevu ile hizmete açacağız.https://t.co/3EjJqf6bRL pic.twitter.com/R7mlHvvfxl