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Mansur Yavaş duyurdu: 869 bilgisayarı randevu usulüyle çocuklarımızın kullanımına açıyoruz

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 47 biriminde toplam 869 bilgisayarı randevu usulü ile çocukların kullanıma açtıklarını açıkladı.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, uzaktan öğretimde bilgisayar sıkıntısı çeken öğrencilere ilişkin projeyi hayata geçirdi.

"Çalışma alanları hazırladık"

Twitter hesabından açıklama yapan Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

Belediyemize bağlı 47 birimde toplam 869 bilgisayarın yer aldığı ve salgın tedbirlerinin gözetileceği çalışma alanları hazırladık. Pandemiden ekonomisi olumsuz etkilenen ihtiyaç sahiplerimizin evlatlarına öncelik vererek randevu ile hizmete açacağız.

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