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Isparta'da eşini eşarpla öldürüp yol kenarına attı! Katil kocanın cezası belli oldu

Demirören Haber Ajansı

ISPARTA'da eşi Ümmühan Taşpınar'ı (22) eşarpla boğarak öldüren ardından cesedini yol kenarına atan Ferhat Taşpınar (25) hakkında karar çıktı. Mahkemedeki son sözünde 'takdir mahkemenindir' diyen katil kocaya 'kasten adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi.

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Kamyon şoförü Ferhat Taşpınar, 16 Ekim 2018 günü akşamı Isparta Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, eşi Ümmühan Taşpınar'ın kaybolduğu ihbarında bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çelişkili ifadelerinden şüphelenerek Ferhat Taşpınar'ı gözaltına aldı. Ferhat Taşpınar sorgusunda, 15 Ekim Pazartesi günü eşini eşarpla boğduğunu ve cesedini Keçiborlu- Dinar yoluna attığını söyledi.

Ferhat Taşpınar'ın ifadesi doğrultusunda bölgede araştırma yapan ekipler, Keçiborlu ilçesindeki dere yatağında Ümmühan Taşpınar'ın cansız bedenini buldu. Ferhat Taşpınar, tutuklanarak Keçiborlu K2 Tipi Cezaevi'ne gönderildi. 2 çocuk annesi Ümmühan Taşpınar'ın cenazesi ise Burdur'da toprağa verildi.

Cezada indirim uygulanmadı

Ferhat Taşpınar'ın yargılanmasına, Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Son duruşmaya Taşpınar ve avukatı ile Ümmühan Taşpınar'ın babası Yakup Şahin katıldı. Duruşmada son söz olarak "Takdir mahkemenindir" diyen Ferhat Taşpınar, 'kasten adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapse mahkum edildi. Sanığın cezasında herhangi bir indirim uygulanmadı.

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