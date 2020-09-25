İstanbul'da kabus dolu 12 ay! Evlerine girmeye korkuyorlar
AVCILAR’da 1993 yılında yan binanın hafriyatı alınırken yan yatan ve aradan geçen 27 yıl içerisinde eğimi artan, geçen yıl mühürlenen binanın bir türlü yıktırılmaması tepkiye neden oldu.
D-100 Karayolu yan yol üzerinde yıllardan bu yana eğik duran ‘Bahar Apartmanı ile ilgili Avcılar Belediyesi tarafından yapılan tespitlerde yapının can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturduğu göz önüne alınarak, geçen yılın Ekim ayında mühürlenmesine karar verildi.
Yapılan performans testlerinde de çürük olduğu tespit edilen eğik binada 1999 yılındaki Gölcük Depremi’nden 1 yıl önce güçlendirme yapıldığı ifade edildi.
Sahiplerinden bir bölümünün yurt dışında bulunmaması nedeniyle hak sahiplerine tebligat yapılamaması ve hukuki engeller nedeniyle bina bir türlü yıktırılamadı.
Sinirleri bozuldu: Bu binanın hemen yanında bulunan binanın 1’inci katında oturan her geçen yıl biraz daha üzerlerine eğilen binadan tedirgin olduklarını belirten Mesut Coşar, İstanbul’da dün hissedilen son depremden sonra sinirlerinin bozulduğunu söyledi.