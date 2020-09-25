İstanbul'da kabus dolu 12 ay! Evlerine girmeye korkuyorlar

D-100 Karayolu yan yol üzerinde yıllardan bu yana eğik duran ‘Bahar Apartmanı ile ilgili Avcılar Belediyesi tarafından yapılan tespitlerde yapının can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturduğu göz önüne alınarak, geçen yılın Ekim ayında mühürlenmesine karar verildi.