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Beşiktaş'a Sergen Yalçın'dan sevindirici haber

Beşiktaş, Süper Lig'in 3'üncü haftasında İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, ara vermeden başladı. Takımı koronavirüsü atlatan teknik direktör Sergen Yalçın çalıştırdı.

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UEFA Avrupa Ligi 3'üncü eleme turunda dün akşam Portekiz ekibi Rio Ave'ye elenen Beşiktaş, Süper Lig'e döndü.

Siyah-beyazlılar bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla pazar günü deplasmanda oynayacağı İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.

Basına kapalı yapılan idman, 1.5 saate yakın sürdü. Trabzonspor karşılaşmasından önce yakalandığı koronavirüsü atlatan teknik direktör Sergen Yalçın, takımın başında ilk kez idmana çıktı. Antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışması şeklinde geçti. Dünkü maçta oynayan futbolcular, idmanı sahada koşu ve rejenerasyon çalışması yaparak tamamladı.

Diğer futbolcular ise sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile antrenmana başladı. İdman, dar alanda oyun kontrol pas çalışması, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, Konyaspor maçının hazırlıklarını, yarın saat 11.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve saat 17.30'da özel uçakla Konya'ya giderek kampa girecek.

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