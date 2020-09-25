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Fenerbahçe idmanında dikkat çeken Emre Belözoğlu detayı

Fenerbahçe'nin derbi hazırlıklarını idari menajer Volkan Ballı, Emre Belözoğlu ve sarı-lacivertli takımın eski oyuncularından Selçuk Şahin de takip etti.

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Süper Lig’de Galatasaray derbisine çıkacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde saat 11.00’de ısınma çalışmalarıyla başlayan antrenman daha sonra istasyon çalışmasıyla devam etti. Çalışmaların basına açık olan son bölümünde ise sarı-lacivertli futbolcular pas istasyon antrenmanı yaptı.

4 ism katılmadı
Antrenmanda Garry Rodrigues, Nabil Dirar ve Serdar Aziz hafif ağrıları sebebiyle antrenmanda yer almazken, Gökhan Gönül ise salonda özel program dahilinde çalıştı. Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ömer Faruk Beyaz ise milli takım vize işlemleri dolayısıyla antrenmana katılmadı.

Dikkat çeken kare
Sarı-lacivertlilerin antrenmanını Emre Belözoğlu, İdari Menajer Volkan Ballı ve Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Selçuk Şahin’de takip etti. Fenerbahçe'de sportif direktör olarak göreve başlaması beklenen Emre Belözoğlu'nun bu sezon ilk kez Samandıra'da idman takip etmesi dikkatlerden kaçmadı.

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