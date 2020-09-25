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Valilik duyurdu! Yürürken sigara içmek yasaklandı

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kritik bir uyarıda bulunmuş ve sigara içmek için sık sık maskesini çıkaranların virüsü daha kolay bulaştırdığını açıklamıştı. Giresun Valiliği de bu kapsamda bir karar aldı ve yürüken sigara içmeyi yasakladı.

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GİRESUN Valiliği koronavirüs tedbirleri kapsamında il genelinde kamuya açık alanlarda bulaş riski oluşturması nedeniyle yürürken sigara içilmesini yasakladı.

​Vali Enver Ünlü başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi bazı kararlar aldı. Alınan kararlara göre, Giresun genelinde cadde, sokak, park ve bunun gibi kamuya açık alanlarda maske kullanımını ihlal ederek bulaş riski oluşturması nedeniyle yürüyüş sırasında sigara içmek yasaklandı.

Kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verileceği, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacağı, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı bildirildi.

Alınan kararın koronavirüs tedbirleri kapsamında olumlu olduğunu değerlendiren Hüseyin Yaman, “Sigara kullanmaya karşıyım, fırsat bu fırsat diyerek bıraksınlar. Yeşilay’a başvurup sigarayı bırakmayı denesinler” dedi.

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