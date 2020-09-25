Antalya'da 56 yaşındaki kadının rahminden çıktı! Büyüklüğü şaşkınlık yarattı

ANTALYA'da kasık ağrısıyla hastane gelen 56 yaşındaki kadın, rahminde kist olduğu haberini aldı. 18 santim çapında ve 1,5 kiloluk kist acil ameliyatla alındı. Ameliyatı gerçekleştiren doktor, 'En sık görülen kist, çatlamamış yumurta şeklinde olanı. Şiddetli kasık ağrısını muayene edince ortaya çıktı' dedi.

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Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeki özel bir hastaneye, şiddetli kasık ağrısı şikayeti ile gelen kadının muayenesinde, rahminde 18 santimlik kist olduğu ortaya çıktı. Hasta, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Şerife Şeniz Süpürtülü tarafından acil ameliyata alındı. Ameliyat sonunda kadının rahminde bulunan, 18 santim çapında 1,5 kiloluk kist alındı. Kistin yanı sıra, kadının sağ böbreğindeki taş da alındı.

Sağ tarafında aşırı ağrıyla hastaneye gelen hastada tahliller sonucunda kist olduğunu tespit ettiklerini söyleyen Opr. Dr. Şerife Şeniz Süpürtülü, "Kist büyük olduğu için çevreye baskı yapıyordu. Yumurtalık kistleri hastaların yumurtalıklarından kaynaklı içi sıvı dolu keselerdir. En sık görüneni çatlamamış yumurta şeklinde olanlarıdır." dedi.

Sözlerine devam eden doktor, "Yumurtalık kistlerini menopoz çağındaki veya çocukluk çağındaki hastalarda mutlaka çıkartmamız gerekiyor. Özellikle büyük kistler, çevre dokularına, sinir baskıları yapabiliyor" şeklinde konuştu.

"Bu nedenle taşlar da düşmüyormuş"

Opr. Dr. Süpürtülü, 1,5 kilograma ulaşan kistin böbrekteki taşların geçişini de baskıladığını belirterek, "Bu nedenle taşlar da düşmüyormuş, böbrek taşlarını da temizledik" diye konuştu. Adı açıklanmayan kadın, tedavi sonrası taburcu olacak.