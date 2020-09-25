Bursa'da asansörde taciz: Yüzüne dokunduğu kadının kalçasını elledi

Asansörden çıkan kadına 'gel' işareti: Bu kez de şüpheli, L.K.’nin kalçasına dokundu. L.K., asansörden inerek, şüpheliye tepki gösterdi. Şüpheli ise L.K.’ye asansöre tekrar binmesi için eliyle ‘gel’ işareti yaptı. L.K. uzaklaşırken, şüpheli asansörde kamera olduğunu fark edince, zemin kata inip apartmandan çıktı.