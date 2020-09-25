Papiss Cisse Instagram'dan Fenerbahçe'yi takibe aldı

Muğla'da emekli savcı FETÖ bahanesiyle kendisini arayanlara 380 bin lirasını verdi

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 'MEB' açıklaması: Acı bir gerçek var...

Erdoğan: Allah'ın izniyle bu millete kimse herhangi bir şey yapamayacaktır