Papiss Cisse Instagram'dan Fenerbahçe'yi takibe aldı
Golcü futbolcu Papiss Cisse, Instagram üzerinden Fenerbahçe'yi takibe aldı.Abone ol
Kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren Fenerbahçe'de son olarak Samatta transferi gerçekleşti ve golcü futbolcu, 4 yıllığına sarı-lacivertli takıma imza attı.
Kanarya'da gözler ikinci golcü transferine çevrilirken Aytemiz Alanyaspor ile yollarını ayıran Papis Cisse'den Fenerbahçelileri heyecanlandıracak bir hamle geldi.
Fenerbahçe'yi takibe aldı
Geçtiğimiz sezon Alanyaspor'da forma giyen ve şu an bonservisi elinde olan Papiss Cisse, Fenerbahçe'yi sosyal medyadan takibe aldı! Transfer sezonunun ilk günlerinde de Beşiktaş'ı takip etmeye başlamıştı.