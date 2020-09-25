Manisa'da cami minaresine çıkan tilki bakın ne yaptı

MANİSA'da inanılması güç olay meydana geldi. Minareye çıkan tilki şerefe üzerinde defalarca turladı. O anlar amatör kameraya saniye saniye yansıdı.

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Turgutlu ilçesinde bir cami minaresinin şerefesinde dolaşan tilki görenleri şaşırtırken, o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Olay, dün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Kabaçınar Mahallesi'nde meydana geldi. Cami minaresinde dolaşan tilkiyi gören vatandaşlar, tilkinin mahsur kaldığını düşünerek durumu muhtar ve imama haber verdi.

Bu sırada tilki, minarenin şerefesi üzerinde defalarca tur attı. Bir süre sonra cami etrafında toplanan kalabalıktan korkan tilki, onlarca metre yükseklikten atlayarak ormanlık alanda gözden kayboldu.

O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.