Yere çöküp gözyaşları içerisinde seyretti Tekirdağ'da çiftçinin çaresizliği

Üzüntüsü yüzünden okunan Elmas, "Nasıl çıktı anlamış değilim. Ambarımda yaklaşık 700 tane saman balyası vardı. Hepsi yandı. Ayrıca ambarımda 25 ton da yeni biçilmiş buğdayım vardı. Onlar da yandı. Ambardaki her şeyim yandı. Çok üzgünüm" diye sözlerini noktaladı.