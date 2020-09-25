ABD'den Yunanistan'a üst düzey destek ziyareti

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun önümüzdeki hafta Yunanistan'da temaslarda bulunacağı ve Girit'teki hava üssünü ziyaret edeceği belirtildi.

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DW Türkçe'nin haberine göre, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Türkiye ile Doğu Akdeniz'de yaşanan gerginlikte Yunanistan'a bir ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.

Ortak taahhüdü yineleyecek

Bakanlık'tan yapılan açıklamada Pompeo'nun Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis ve Savunma Bakanı Nikos Dendias ile bir araya geleceği, 'Yunanistan ile ilişkilerde on yıllardır en güçlü dönemin yaşanmasından duyduğu memnuniyeti dile getireceği ve Doğu Akdeniz'de güvenlik, barış ve refahın geliştirilmesi yönündeki ortak taahhüdü yineleyeceği' belirtildi.

Deniz üssünü ziyaret edecek

Ziyaret programına göre Pompeo önce Selanik kentinde bir bilim ve teknoloji anlaşmasına imza atacak ve enerji sektöründen temsilcilerle enerji çeşitliliği ve Yunanistan'daki altyapı projelerini görüşecek. Pompeo'nun Selanik'in ardından Girit adasına giderek Sudo Koyu'nda ABD ve NATO tarafından da kullanılan deniz üssünü ziyaret edeceği ifade edildi.