Nazım Sangare'den bomba açıklamalar: Galibiyetle döneceğiz...

Fenerbahçe'nin yeni transferi Nazım Sangare, birçok konuda açıklamalarda bulundu. Hafta sonu oynanacak Galatasaray derbisine vurgu yapan milli oyuncu, 'Heyecanlıyız maça kadar bekleyemiyoruz hemen başlasın istiyorum. İnşallah güzel bir maç olacak ve galibiyetle döneceğiz' dedi.

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Nazım Sangare, Galatasaray derbisi öncesi açıklamalarda bulundu. Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen derbi mücadelesi hazırlıkları sonrası konuşan Nazım Sangare, ‘"Türkçem hala mükemmel değil, zor soruları sormayın lütfen . Burada olmaktan çok mutlu ve gururluyum. Emre ağabeye, Ali Koç Başkanıma, Erol Bulut hocama çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Nazım Sangare, Erol Bulut’un hücuma dönük oyuncuları çok sevdiğini ifade ederek, kendisinin de hücuma çıkan bir oyuncu olduğunu belirtti. Nazım Sangare, "Ben hücuma çıkan oyuncuyum hocanın da oyun tarzı bana çok uyuyor. Bence çok iyi olacak" diye konuştu.

"Çok şeyler öğreneceğim"

Gökhan Gönül’ün çok tecrübeli bir oyuncu olduğunu dile getiren Nazım Sangare, takıma ağabeylik yaptığını dile getirerek, ‘’Ben ise buraya kendimi göstermek için geldim. Gökhan ağabeyden çok şeyler öğreneceğim. Milli takım oyuncusuyum orada da ilk 11 hedefindeyim. Her zaman sahada mücadele etmek istiyorum. Antrenmanlarda yüzde yüzümü vermek istiyorum inşallah bir gün nasip olur’’ şeklinde konuştu.

"Sinan ile konuştum..."

Eski takım arkadaşı Sinan Gümüş ile Fenerbahçe’ye geldikten sonra konuştuğunu kaydeden Nazım Sangare, ‘’Sinan ile de konuştum nasıl hissediyorsun, takımın havası nasıl diye. Çok mutluydu ve bana ‘kesinlikle gelmesinin’ dedi. Karar benim için çok kolaydı’’ ifadelerini kullandı.

"Fenerbahçe'de idmanlar çok ağır"

Fenerbahçe’ye geldiğinde antrenmanlardaki performansın çok yüksek ve ağır olduğunu gördüğünü ifade eden Nazım Sangare, ‘’Ona artık alıştım 3 gün içinde. Bayağı bir fark var Antalya’ya göre. Çok iyi oyuncular da var. Sosa’ya bakıyorum Gustavo’ya bakıyorum çok tecrübeliler onlardan fazlasıyla şeyler öğreneceğim’’ dedi.