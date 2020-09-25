Bakırköy'de yok böyle kaza! Çarptığı aydınlatma direğini yerinden söktü
BAKIRKÖY'den korkunç kaza haberi geldi. Otomobil hurdaya dönerken sürücü Tamer Ünver, araç içerisinde sıkışarak can verdi. Ortaya çıkan manzara, 'hızlı mıydı?' sorusunu akıllara getirdi.
Kaza saat 13.00 sıralarında Bakırköy Atatürk Havalimanı Caddesi Atatürk Havalimanı istikametinde meydana geldi. Tamer Ünver henüz bilinmeyen bir nedenle 34 TA 8881 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Dünya Ticaret Merkezi önünde refüje çıkan sürücü önce aydınlatma direğine çarparak direği yerinden söktü daha sonra da refüjde bulunan reklam panosuna çarparak durdu.
Şiddetli çarpma nedeniyle yerinden sökülen aydınlatma direği de yolun diğer istikametine kadar fırladı.
Kaza sonrası otomobil içinde sıkışan sürücü için olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD ve itfaiye ekipleri otomobil içinde sıkışan sürücüyü çıkarmak için önce otomobili reklam panosundan ayırdı.
Daha sonra otomobilin bazı bölgelerini kesilerek sürücüye ulaşılmasının ardından sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Yapılan ilk müdahalenin ardından Tamer Ünver'in hayatını kaybettiği belirlendi.