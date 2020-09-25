Bakırköy'de yok böyle kaza! Çarptığı aydınlatma direğini yerinden söktü

Kaza saat 13.00 sıralarında Bakırköy Atatürk Havalimanı Caddesi Atatürk Havalimanı istikametinde meydana geldi. Tamer Ünver henüz bilinmeyen bir nedenle 34 TA 8881 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Dünya Ticaret Merkezi önünde refüje çıkan sürücü önce aydınlatma direğine çarparak direği yerinden söktü daha sonra da refüjde bulunan reklam panosuna çarparak durdu.