Erdoğan, Macron'dan SAMP/T hava savunma sistemi istedi! Bloomberg'den flaş iddia

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron'dan Avrupa yapımı hava savunma sistemi temin etmek istediği iddiası gündemin üst sıralarına yerleşti. Bloomberg'e konuşan kaynaklar, "Erdoğan, Eurosam'ın SAMP/T hava savunma sistemini istedi" iddiasında bulundu.

Abone ol

Doğu Akdeniz’de Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilimde Atina yönetiminin tarafında olan Fransa’dan ve Ankara’dan şaşırtıcı iddialar geldi…

Fransa Cumhurbaşkanlığı’ndan ve Ankara’dan (Cumhurbaşkanlığından) ismini açıklamak istemeyen yetkililer bu haftanın başında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştiğini söyleyerek, bu telefon görüşmesinin detaylarını Bloomberg’le paylaştı.

"Macron’dan bu muhalefetini bırakmasını istedi"

İsmini açıklamayan bir Cumhurbaşkanlığı yetkilisi, “Bu hafta gerçekleşen telefon görüşmesinde Erdoğan, Eurosam’ın SAMP/T füze savunma sisteminin üretiminde Türkiye’nin olmamasını isteyen Macron’dan bu muhalefetini bırakmasını istedi” açıklamasını yaptı.

"Türkiye’nin Suriye’deki amaçlarını netleştirmesini istedi"

Öte yandan Elysee Sarayı’ndan da ismini açıklamayan bir yetkili “Macron, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın isteğine karşılık olarak Türkiye’nin Suriye’deki amaçlarını netleştirmesini istediğini söyledi” yorumunu yaptı. Yetkili, Macron’un Avrupa yapımı savunma sisteminin temin edilmesinden önce bu konunun netleştirilmesi gerektiğini söyledi.

"Ankara henüz Rus ekipmanları aktive etmedi"

Türkiye’nin taleplerine rağmen ABD’nin Patriot sistemini vermemesiyle birlikte Batı’daki diğer müttefiklerine ulaştığına dikkat çeken Bloomberg’in haberinde “Türkiye’nin Rusya’dan S-400 satın alması başta ABD olmak üzere NATO müttefikleriyle ilişkisini test etmişti. Ankara henüz Rus ekipmanları aktive etmedi ve Erdoğan da yaptırım tehditlerine rağmen geri adım atmamıştı” ifadesi yer aldı.

Türkiye ile Fransa arasında son haftalarda ilişkiler gergin bir hal almıştı. Doğu Akdeniz’de Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerilimde Atina yönetiminin yanında olan ve bölgeye çok kısa bir süre içerisinde fırkateyn ve savaş uçağı gönderen Fransa, Türkiye karşıtı çok sert açıklamalarda bulunmuştu.