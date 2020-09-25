Fousseni Diabate, Trabzonspor'a resmi imzayı attı

Trabzonspor, Fousseni Diabate'yi kesin olarak bitirdi. Karadeniz temsilcisi, futbolcuya 3+1 yıllık sözleşme imzalattı.

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Trabzon'a ayak basan Diabate resmen formayı sırtına taktı. Bordo-mavili ekip, 24 yaşındaki hücum oyuncusunun transfer detaylarını ve yapılacak ödemeleri Kamuyu Aydınlarma Platformu'na bildirdi. Yapılan açıklamaya göre Malili futbolcu için Leicester City'ye 3 taksit olarak toplamda 1.5 milyon euro sözleşme fesih bedeli ödenecek.

KAP'a yapılan açıklama şöyle: "Profesyonel futbolcu Fousseni Diabate'nin kulübümüze transferi konusunda, Leicester City Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Leicester City Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 3(Üç) taksit halinde toplam 1.573.170.-EURO ödenecektir.

Ayrıca, Leicester City Kulübüne; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması veya kiraya verilmesi durumunda elde edilen transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının %15'i, ödenecektir."

Ayrıca menajerlik hizmet bedeli olarak da Trabzonspor, Diabate ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin yüzde 10'unu verecek.

Trabzonspor sosyal medya hesabından transferi duyurdu: