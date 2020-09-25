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Konya'da otel odasında şüpheli ölüm görevlilere en son böyle demiş

İhlas Haber Ajansı

KONYA'da dün otel odasına yerleşen Muammer Ateş (56) bugün yakınlarının yardım istemesi üzerine otel odasında ölü bulundu. Ateş'in otele girişi sırasında otel görevlilerine, uyandırılmaması yönünde söylemde bulunduğu aktarıldı.

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Edinilen bilgiye göre, Yunak ilçesinde bulunan otele dün akşam saatlerinde yerleşen Muammer Ateş, otel görevlilerine sabah kendisini uyandırmamalarını söyledikten sonra odasına geçti. Kendisine uzun süre ulaşamayan yakınlarının yardım istemesi üzerine otel görevlileri Muammer Ateş'in odasının kapısı çaldı.

Kapının açılmaması üzerine odaya giren otel görevlileri Muammer Ateş'i yerde hareketsiz bir şekilde bulunca ambulansa haber verdi. Olay yerine sevk edilen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Muammer Ateş'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Otele gelen polisin odada yaptığı incelemelerin ardından Muammer Ateş'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Yunak Hacı İzzet Baysal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şüpheli bulunan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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