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Lionel Messi'den Luis Suarez paylaşımı: Hiçbir şey beni şaşırtmıyor

Lionel Messi, yıllardır hücum hattını birlikte paylaştığı Luis Suarez'in Atletico Madrid'e transferi hakkında paylaşımda bulundu. Messi, gözyaşlarıyla ayrılan Suarez'in 'daha iyi bir uğurlamayı hak ettiğini ama kulübün tavırlarına artık şaşırmadığını' ifade etti.

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Avrupa futboluna hükmettikten sonra eski günlerini mumla arayan İspanyol La Liga devi Barcelona'da sular durulmuyor. Daha önce Barcelona'dan ayrılma isteği kabul görmeyen ve 700 milyon Euro’luk serbest kalma bedeli dayatılan Lionel Messi, takım arkadaşı Luis Suarez'in Atletico Madrid'e gönderilme şeklinden rahatsız olduğunu dile getirdi.

Barcelona’yla sözleşmesi 2021 yazında sona erecek olan 33 yaşındaki Messi, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Seni farklı bir formayla görmek ve sahada sana karşı oynamak çok garip olacak. Sen bu kulübün tarihinin en iyi oyuncularından biri olarak kendine yakışan bir vedayı hak etmiştin, seni böyle kapıya koymalarını değil. Ama artık şu noktada hiçbir şey beni şaşırtmıyor."

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Ya me venía haciendo la idea pero hoy entré al vestuario y me cayó la ficha de verdad. Que difícil va a ser no seguir compartiendo el día a día con vos, tanto en las canchas como afuera. Los vamos a extrañar muchísimo. Fueron muchos años, muchos mates, comidas, cenas... Muchas cosas que nunca se van a olvidar, todos los días juntos. Va a ser raro verte con otra camiseta y mucho más enfrentarte. Te merecías que te despidan como lo que sos: uno de los jugadores más importantes de la historia del club, consiguiendo cosas importantes tanto en lo grupal como individualmente. Y no que te echen como lo hicieron. Pero la verdad que a esta altura ya no me sorprende nada. Te deseo todo lo mejor en este nuevo desafío. Te quiero mucho, los quiero mucho. Hasta pronto, amigo.

Leo Messi (@leomessi)'in paylaştığı bir gönderi ()

Barcelona'da yeni teknik direktör Ronald Koeman'ın kadrosunda düşünmediği Suarez'in takımla sözleşmesi feshedilmiş ve Uruguaylı golcü Atletico Madrid'e transfer olmuştu.

Ağlayarak ayrılmıştı: Uruguaylı golcü, tesislerden ayrılırken arabanın içinde gözyaşlarına hakim olamamıştı. Suarez, çıktığı 283 maçta 193 golle Barcelona tarihinde en fazla gole sahip olan 3. futbolcu olmuştu.

 

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