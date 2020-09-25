Lionel Messi'den Luis Suarez paylaşımı: Hiçbir şey beni şaşırtmıyor

Lionel Messi, yıllardır hücum hattını birlikte paylaştığı Luis Suarez'in Atletico Madrid'e transferi hakkında paylaşımda bulundu. Messi, gözyaşlarıyla ayrılan Suarez'in 'daha iyi bir uğurlamayı hak ettiğini ama kulübün tavırlarına artık şaşırmadığını' ifade etti.

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Avrupa futboluna hükmettikten sonra eski günlerini mumla arayan İspanyol La Liga devi Barcelona'da sular durulmuyor. Daha önce Barcelona'dan ayrılma isteği kabul görmeyen ve 700 milyon Euro’luk serbest kalma bedeli dayatılan Lionel Messi, takım arkadaşı Luis Suarez'in Atletico Madrid'e gönderilme şeklinden rahatsız olduğunu dile getirdi.

Barcelona’yla sözleşmesi 2021 yazında sona erecek olan 33 yaşındaki Messi, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Seni farklı bir formayla görmek ve sahada sana karşı oynamak çok garip olacak. Sen bu kulübün tarihinin en iyi oyuncularından biri olarak kendine yakışan bir vedayı hak etmiştin, seni böyle kapıya koymalarını değil. Ama artık şu noktada hiçbir şey beni şaşırtmıyor."

Barcelona'da yeni teknik direktör Ronald Koeman'ın kadrosunda düşünmediği Suarez'in takımla sözleşmesi feshedilmiş ve Uruguaylı golcü Atletico Madrid'e transfer olmuştu.