Ülkeyi ayağa kaldıran skandal! Ekip otosunda ilişkiye girdiler bedelini ağır ödediler
Galler'de görev başında olmaları gerektiği sırada ekip otosunda ilişkiye giren polis memurları ülkede olay oldu.
Galler'de 32 yaşındaki bir çocuk annesi kadın polis Zoe Phillips ve 35 yaşındaki evli erkek polis Andrew Perry'nin ekip otosunda cinsel ilişkiye girdikleri ortaya çıktı. Görev başında olmaları gerektiği sırada birlikte olan polisler, meslekten ihraç edildi.
Polis merkezine yapılan ihbarda, iki polis arasında ilişki olduğu belirtildi. Bunun üzerine gizli bir ekip polisleri takibe aldı.
Ekibin takibi sonucu iki polisin devriye aracında ilişkiye girdikleri, ayrıca görev başında olmaları gereken saatlerde Zoe'nin evine gidip cinsel ilişkiye girdikten sonra tekrar görev yerlerine döndükleri tespit edildi.
İki polisin davranışlarının kesinlikle kabul edilemez olduğunu söyleyen emniyet yetkilisi Jonathan Walter, gizli takip altına aldıkları polislerin arasında ilişki olduğu ortaya çıkınca ekip otosunun kamera geçmişinden ikilinin araçta ilişkiye girdiklerini tespit ettiklerini söyledi.