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Bakan Kurum'dan Şırnak paylaşımı: 5 bin 716 konut inşa ettik

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şırnak'a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yaptığı incelemelere ilişkin paylaşımda bulundu.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şırnak'a geldi

Twitter hesabından bu ziyarete ilişkin bir paylaşımda bulunan Kurum, "Şırnak merkezde TOKİ Başkanlığımızca 5 bin 716 konut inşa ettik. Yapımı süren ticaret merkezi, otopark ve kent meydanı projelerini yerinde inceledik. Şırnaklı kardeşlerimizin huzur içinde yaşayacakları yuvaları, tüm proje ve yatırımlarımız şehrimiz için hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

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