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HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Moldova Cumhurbaşkanı Dodon görüştü

Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon telefon görüşmesinde; Türkiye-Moldova ilişkilerini geliştirecek ve iş birliğini güçlendirecek konular ele alındı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; görüşmede, Türkiye-Moldova ilişkilerini geliştirecek ve iş birliğini güçlendirecek konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye-Moldova ilişkilerini stratejik ortaklık anlayışına uygun şekilde her alanda geliştirmeye kararlı olduklarını ifade etti.

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