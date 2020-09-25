Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Moldova Cumhurbaşkanı Dodon görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon telefon görüşmesinde; Türkiye-Moldova ilişkilerini geliştirecek ve iş birliğini güçlendirecek konular ele alındı.Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon ile telefonda görüştü.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; görüşmede, Türkiye-Moldova ilişkilerini geliştirecek ve iş birliğini güçlendirecek konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye-Moldova ilişkilerini stratejik ortaklık anlayışına uygun şekilde her alanda geliştirmeye kararlı olduklarını ifade etti.