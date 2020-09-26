Antalya'da kendini, eşini ve iki çocuğunu siyanürle öldürdü! Tefecilerde borç senedi bulundu
ANTALYA'da tefecilik yapan suç örgütüne operasyon düzenlendi. 11 kişi gözaltına alındı. Selim Şimşek, 9 Kasım 2019’da siyanürle kendisini, eşin ve iki çocuğunu siyanürle öldürdü. O korkunç olayın tefeci çetesi ile ilişkisi ortaya çıktı. Şimşek'in bu tefeci çetesine borcu yüzünden intihar ettiği ortaya çıktı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, K.E. liderliğinde oluşan suç örgüt üyelerinin, paraya ihtiyacı olan şahıslara yüksek faizlerle borç para verdiği, ödeyemeyenleri de silahla tehdit ve darp ettikleri, zorla senet imzalattıkları tespit edildi.
Yapılan çalışma sonucunda şahısların silahlı suç örgütü halinde birlikte hareket ettikleri, yine örgüt faaliyetleri kapsamında birçok ‘nitelikli yağma, tefecilik, kasten yaralama, nitelikli dolandırıcılık ve ateşli silahlar kanunu muhalefet’ suçlarını işledikleri ve birçok vatandaşın da mağdur edildiği tespit edildi.
Korkutmak ve sindirmek amacıyla besliyormuş: Suç örgütüne yönelik dün Antalya merkezli 4 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda örgüt lideri dahil 11 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda silah, mühimmat, senet, kesici ve delici alet, dijital materyaller ele geçirildi.