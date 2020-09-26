Antalya'da kendini, eşini ve iki çocuğunu siyanürle öldürdü! Tefecilerde borç senedi bulundu

Yapılan çalışma sonucunda şahısların silahlı suç örgütü halinde birlikte hareket ettikleri, yine örgüt faaliyetleri kapsamında birçok ‘nitelikli yağma, tefecilik, kasten yaralama, nitelikli dolandırıcılık ve ateşli silahlar kanunu muhalefet’ suçlarını işledikleri ve birçok vatandaşın da mağdur edildiği tespit edildi.