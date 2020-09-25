BIST 1.124
DOLAR 7,66
EURO 8,91
ALTIN 459,86
HABER /  GÜNCEL

Yayaya yol vermediği için ceza kesilen eski milletvekili polislerle tartıştı

İhlas Haber Ajansı

YALOVA'da yaya geçidinden geçen bir kişiye yol vermediği gerekçesiyle 598 lira ceza kesilen MHP eski İstanbul Milletvekili İhsan Barutçu, polis ekipleriyle tartıştı. Ceza kesilmesine sinirlenen Barutçu, "FETÖ'cülerden neler çektim hala sızıntıları yoksa bir şey bilmiyorum" dedi.

Abone ol

MHP eski İstanbul milletvekili İhsan Barutçu, Yalova şehir merkezinde 34 KT 2794 plakalı aracıyla seyrederken yaya geçidi üzerindeki bir yayaya yol vermedi. O sırada oradan geçmekte olan bir sivil polis memuru tarafından uyarılınca aralarında tartışma yaşandı.

Polis memurunun ihbarı üzerine olay yerine gelen trafik polisleri, İhsan Barutçu'ya yayaya yol vermemek suçundan 598 lira para cezası kesti. Ceza makbuzunun düzenlenmesine sinirlenen Barutçu, bağırara,k "Biz FETÖ'cülerden neler çektik, hala sızıntıları ile uğraşıyoruz" diye söylendi. Polis memuru ise "Yayaya yol vermemekten size ceza kesiyorum başkada bir şey yok. Kameralar çekiyor zaten" diyerek cevap verdi. Cezanın kesilmesinin ardından İhsan Barutçu, aracına binerek olay yerinden ayrıldı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Miçotakis'ten sürpriz Türkiye çıkışı
Batman Valisi Şahin'den Diyarbakırlı çiftçilere anız yakma tepkisi
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (25 Eylül 2020)
Bakan Koca, tehlikeye dikkat çekti: Karşımızda artık iki virüs var
Açık cezaevlerindeki hükümlülerin koronavirüs izin süreleri 2 ay daha uzatıldı
Tacizden tutuklanan şahıs, cezaevinden çıkar çıkmaz yine aynısını yaptı
ÖNCEKİ HABERLER
MHP'li eski vekil cezayı duyunca hakaret yağdırdı!
Yeni Malatyaspor, Bursaspor'dan Kubilay Kanatsızkuş transfer etti
Atletico Madrid, Luis Suarez transferini açıkladı
Bakan Kurum'dan Şırnak paylaşımı: 5 bin 716 konut inşa ettik
Türkiye Barolar Birliği İstanbul'da ikinci baro kurulması için yetki verdi
Masterchef Serhat'a ne oldu kim öldü nişanlısı kimdir?
Yorumlar