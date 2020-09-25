Yeni Malatyaspor, Bursaspor'dan Kubilay Kanatsızkuş transfer etti

Yeni Malatyaspor, Bursaspor ile sözleşmesini fesheden Kubilay Kanatsızkuş'u renklerine bağladı.Abone ol
Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor golcü futbolcu Kubilay Kanatsızkuş transferini sosyal medya hesabından duyurdu.
Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz, forvet oyuncusu Kubilay Kanatsızkuş'u kadrosuna katmıştır. Kubilay Kanatsızkuş'a hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verdi.
TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da 94 maçta forma giyen Kubilay Kanatsızkuş, 18 gol attı.