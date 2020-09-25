Atletico Madrid, Luis Suarez transferini açıkladı

İspanya LaLiga ekiplerinden Atletico Madrid, Barcelona'dan ayrılan Uruguaylı yıldız Luis Suarez'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

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İspanya LaLiga ekiplerinden Atletico Madrid, Barcelona'dan ayrılan Uruguaylı yıldız Luis Suarez'i kadrosuna kattığını açıkladı. İspanyol ekibi, Suarez ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını belirtti.

Sağlık muayenesinden geçen oyuncu, sonrasında İspanyol ekibi ile resmi sözleşmeye imza attı. Atletico Madrid'in paylaştığı mesajda, "Sahada elinden gelenin en iyisini yapan ve en zorlu aşamalarda kalitesini ispatlayan dünyanın en üretken forvetlerinden biri olarak takımımıza hoş geldin" ifadelerine yer verildi.

2014-15 sezonu öncesinde Barcelona'ya transfer olan Suarez, yeni teknik direktör Ronald Koeman'ın planlarında yer almadığı gerekçesiyle takımdan ayrılmıştı.