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CHP'li vekil paylaştı valilik jet soruşturma başlattı

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Elbistan'da Bedirefendi Kur'an Kursu'nda çekilen dayak görüntülerini twitter'dan paylaştı. Öztunç, bu tweeti sonrası valilik ve müftülüğün görüntülerle ilgili soruşturma başlattığını açıkladı.

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CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Elbistan'da bulunan bir Kur'an kursunda çekilen görüntüleri twetter'dan paylaştı.

Öztunç, Diyanet'e bağlı Elbistan Bedirefendi Kur'an Kursu'nda çekilen dayak görüntülerinin kabul edilemez olduğunu söyleyerek dayak iddiasıyla yayınladığı bu görüntülerin hesabının sorulması gerektiğini söyledi.

Soruşturma başlatıldı

CHP Kahramanmaraş Mİlletvekili Ali Öztunç, bu tweetinin ardından bir tweet daha atarak görüntülerle ilgili Kahramanmaraş Valisi ve müftülüğünün kendisini aradığını ve soruşturma başlatıldığını söyledi. 

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