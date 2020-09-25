MHP'li eski vekil cezayı duyunca hakaret yağdırdı!

MHP'den ihraç edilen eski milletvekili İhsan Barutçu, kendisine ceza kesmek isteyen polise müdahale etti. Barutçu, ısrarına rağmen ceza kesilince bu kez de polise hakaret yağdırdı.

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YALOVA'da, MHP'den ihraç edilen eski İstanbul Milletvekili İhsan Barutçu, yaya geçidinde bekleyenlere yol vermediği için ceza yazan trafik polisleriyle tartıştı. Zaman zaman polisin görev yapmasına engel olan Barutçu, cezaya engel olamayınca hakaret yağdırdı.

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’ndaki yaya geçidinde uygulama noktası kurdu.

Ekipler, yaya geçidinde bekleyenlere yol vermeyen otomobili durdurdu.

Cezaya sinirlendi



Ehliyet ve ruhsat istenen otomobilin sürücüsü MHP'den 2011 yılında ihraç edilen eski İstanbul Milletvekili İhsan Barutçu, polis ekiplerince kendisine ceza yazılacak olmasına sinirlendi.

Polis ekipleri ile Barutçu arasında tartışma çıktı. Polis ekipleri, Barutçu'ya trafik kuralı ihlali yaptığı için ceza kesileceğini bir kez daha belirtti.

FETÖ'cü imaları kızdırdı



Bu duruma sinirlenen Barutçu, polis ekiplerine, “Eşkıyalar. Biz FETÖ’cülerden neler çektik, hala sızıntılar yoksa şerefsizim. Vatandaşı tahrik ediyorlar.” dedi.

Ehliyetini polis ekiplerine veren Barutçu’ya "yaya geçidinden geçmek üzere bulunan yayalara geçiş hakkı tanımamak" suçundan 598 lira para cezası uygulandı.