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Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (25 Eylül 2020)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 7858'e çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. Türkiye'deki toplam vaka sayısı ise 311.455'e yükseldi.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 73 kişi daha hayatını kaybetti.

Günlük iyileşen hasta sayısı 1318 oldu
Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1318 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 273 bin 282'ye yükseldi. Toplam test sayısı 9 milyon 834 bin 572, ağır hasta sayısı 1601, hastalarda zatürre oranı yüzde 6.6 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitterdan yaptığı paylaşımda; ''Bugün tespit edilen 1.665 yeni hastamız var. Bölgesel çalışmalarımızın neticesini görmeye başladık. Önümüzdeki günlerde yeni hasta sayılarının salgını kontrol altına aldığımızı göstereceğine inanıyorum. Virüsle hep birlikte mücadele edelim'' ifadelerini kullandı.

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