Fatih Karagümrük, Başakşehir'i depresyona soktu

Süper Lig'in 3. haftasının açılış maçında son şampiyon Başakşehir, deplasmanda Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup oldu. Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 47'de Roco ve 90'da Sabo attı. Başakşehir'de İrfan Can Kahveci, 82. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Son şampiyon Başakşehir, yeni sezona ilk 3 haftada yenilgiyle başladı ve golle de tanışamadı.

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8. dakikada kaleci Mert Günok'un kendi yarı sahasının ortasından uzun pasında topu önünde bulan Crivelli, sağ çaprazdan sert bir vuruş yaptı, meşin yuvarlak kaleci Viviano'dan döndü.

18. dakikada Ramazan Civelek'in sağ çaprazdan ortasında arka direkte uygun durumda bulunan Mevlüt Erdinç topa istediği vuruşu yapamadı ve meşin yuvarlak auta gitti.

28. dakikada Darri'nin savunmanın arkasına pasında sol kanatta topla buluşan Sabo, meşin yuvarlağı Ndao ile buluşturdu. Bu oyuncunun sağ çaprazda yerden şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sona erdi.

47. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Biglia'nın soldan kullandığı kornerde Mevlüt Erdinç kafayla topu arka direğe aktardı. Roco, arka direkte müsait pozisyonda yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

51. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın sol çaprazdan ortasında Demba Ba'nın penaltı noktası civarından kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta gitti.

82. dakikada orta sahada yaşanan müdahalede Erik Sabo'ya yaptığı müdahale sonrasında ikinci sarı kartını gören İrfan Can, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

90. dakikada Fatih Karagümrük farkı 2'ye çıkardı. Ani gelişen atakta Ndao'nun pasında topla buluşan Sabo, sağ çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra yerden sert vurdu, meşin yuvarlak direğe de çarparak ağlarla buluştu: 2-0.

90+3. dakikada Mete Kaan Demir, sağ kanatta kontrol ettiği topla ceza sahasına girdikten sonra şutunu çekti. Kaleci Viviano'dan dönen topu Guldbrandsen tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü.

Fatih Karagümrük, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Fatih Karagümrük: 2 - 0 :Başakşehir

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Ali Şansalan, İsmail Şencan, İbrahim Bozbey

Fatih Karagümrük: Viviano, Lichaj, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Sabo, Ramazan Civelek (Dk. 89 Koray Altınay), Ndao, Darri (Dk. 80 Chahechouhe), Mevlüt Erdinç (Dk. 73 Vato Arveladze)

Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Ponck (Dk. 62 Berkay Özcan), Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir (Dk. 46 Mehmet Topal), İrfan Can Kahveci, Visca (Dk. 72 Aleksic), Kerim Frei (Dk. 46 Guldbrandsen), Crivelli, Demba Ba (Dk. 84 Mete Kaan Demir)

Goller: Dk. 47 Roco, Dk. 90 Sabo (Fatih Karagümrük)

Kırmızı kart: Dk. 82 İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 14 Biglia, Dk. 90+5 Koray Altınay (Fatih Karagümrük), Dk. 29 Kerim Frei (Medipol Başakşehir)