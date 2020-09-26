İyi Parti'de liste krizi! Akşener'e "Koray Aydın'a görev vermeyin" ziyareti

İyi Parti 2. Olağan Kurultayı’nda yaşanan “oy verilmeyecekler” listesiyle çıkan krizde, milletvekilleri devreye girip Genel Başkan Meral Akşener’le görüştü. Akşener'in yaşananlarla ilgili, "Şu an susuyorum, gözlemliyorum" dediği ifade ediliyor.

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Milletvekillerinin yeni oluşturulacak Başkanlık Divanı’nda, listeyi yapıp delegelere dağıttığı öne sürülen Teşkilat Başkanı Koray Aydın’a yer verilmemesini istediği öğrenildi. Akşener’in üç saat süren görüşmede, “Şu an susuyorum, gözlemliyorum” dediği öğrenildi.

Delegelere 'oy verilmeyecekler' listesi dağıtıldı

2. Olağan Kurultay’da Genel İdare Kurulu üyeliği (GİK) seçimi için Akşener, 100 kişilik anahtar liste belirledi. Bu sırada delegelere “oy verilmeyecekler” listesi dağıtıldı. Listede İyi Parti milletvekilleri İsmail Koncuk, Hayrettin Nuhoğlu, Ümit Özdağ, Aylin Cesur, Aytun Çıray, Feriduh Bahşi, Ayhan Erel, Aydın Adnan Sezgin, genel başkan yardımcısı Yavuz Temizer ve partili Berna Biçer yer aldı.

Akşener tartışmalardan rahatsız

Hürriyet'te yer alan habere göre, liste tepki çekerken, Akşener’in kapısını çalan milletvekilleri rahatsızlıklarını dile getirdi. 20 milletvekilini temsilen Subaşı ve Erel, Akşener ile İstanbul’da 3 saatlik görüşme yaptı. Akşener’in kurultayla ilgili tartışmanın sosyal medyada yapılmasına çok üzüldüğü belirtilirken, moralinin de bozuk olduğu öğrenildi.

Akşener’in üç saat süren görüşmede, “Şu an susuyorum, gözlemliyorum” dediği öğrenildi.

İyi Parti’nin TBMM Grubu seçimi 1 Ekim’de yapılacak. Bu arada kulislerde, Aydın’ın Akşener ile görüşerek kendisine görev vermemesini isteyeceği öne sürüldü.