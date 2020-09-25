Çin yılda 1 milyar doz koronavirüs aşısı üretmeyi hedefliyor

Bu arada; Çin ilaç şirketi SinoVac, üçüncü aşama klinik denemeleri devam eden 'CoronaVac' adlı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı adayını kitlesel ölçekte üretmek üzere Pekin'in güneyinde yılda 500 milyon doz üretme kapasitesine sahip bir fabrikanın açılışını gerçekleştirdi.