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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz koronavirüse yakalandı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, koronavirüse yakalandığını açıkladı.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kendisine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğunu duyurdu.

Yılmaz, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Son bir haftada dört defa testim negatif çıktı. Son üç gündür yüksek ateş nedeniyle hastaneye gittim. En son akciğer tomografisi çekildi ve Kovid tanısı kondu. Evde tedavime devam edeceğim. Kendim için ve tüm hastalar için dua beklerim.

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