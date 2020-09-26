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İstanbul'da Kanadalı genç kadının sır ölümü! Merdivenlerde bulundu

FATİH'te Kanada uyruklu genç kadın, bir apartmanın merdivenlerinde ölü bulundu. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

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Olay sabah 5.30 sıralarında Molla Gürani Mahallesi Şakrak Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu erkek arkadaşı ile birlikte kaldıkları daireye gece saatlerinde giren yabancı uyruklu N.S (20) adındaki genç kız, saatler sonra merdivenlerde komşular tarafından yerde yatmış şekilde bulundu.

Olayın şokunu yaşayan komşular durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yapılan inceleme sonucunda genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi.

3 kişi gözaltına alındı
İncelemelerini sürdüren ekipler, olayın meydana geldiği binada aynı dairede ikamet eden 3 kişiyi gözaltına aldı.

Şüpheliler sorgulanacak
Genç kadının cenazesi, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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