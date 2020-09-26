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Fatih Karagümrük Süper Lig'e yeni çıktı ligin zirvesine kondu

Fatih Karagümrük, Başakşehir’i 2-0 mağlup ederek ligin ilk üç haftasında 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak puanını 7’ye yükseltti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

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Süper Lig’in 3. haftasında Fatih Karagümrük, Başakşehir’i Roco ve Sabo’nun golleriyle 2-0 mağlup etti.

36 yıl sonra çıktığı ligin ilk üç haftasında yenilgi yüzü görmeyen ve 2 galibiyet, 1 beraberlik elde eden İstanbul temsilcisi, puanını 7’ye yükselterek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Karagümrük, üç maçta rakip ağlara 7 fol bırakırken, ağlarında ise sadece iki gol gördü.

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