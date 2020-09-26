BIST 1.124
DOLAR 7,66
EURO 8,91
ALTIN 458,49
HABER /  YEREL

Kuran kursundaki görüntüler sosyal medyada yayıldı Ali Erbaş il müftüsünü aradı

Demirören Haber Ajansı

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesindeki Bedir Efendi Hafızlık Yatılı Kuran Kursu'nda çekilen ve bir çocuğun şiddet gördüğü görüntüler üzerine adli ve idari soruşturma başlatıldı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da İl Müftüsü Celal Sürgeç'i arayarak bilgi aldı.

Abone ol

Elbistan Bedir Efendi Hafızlık Yatılı Kuran Kursu'nda yaşanan olay, bir kişi tarafından cep telefonuyla çekildi. Görüntülerde bir kişi, çocuğun eline bir cisimle vuruyor. Çocuk ağlarken, vuran kişi odada bulunan bir kişiyle dışarı çıkıyor. CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç paylaştı. Öztunç'un görüntüleri paylaşmasının ardından adli ve idari soruşturma başlatıldı. 

Kaymakamlık: 10-15 yaşındaki iki öğrenciye ait

Görüntülerle ilgili Elbistan Kaymakamlığı da bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada gerekli soruşturmanın başlatıldığı belirtilerek, "Müftülüğümüze bağlı Bedir Efendi Kur’an Kursu'na ait sosyal medyada yayımlanan görüntülerle ilgili basın açıklaması yapma gereği duyulmuştur. Yapılan ilk araştırmada görüntülerin Kuran kursumuzda yatılı olarak kalan 10 ve 15 yaşlarındaki iki öğrenciye ait olduğu anlaşılmıştır. Konuyla ilgili idari ve adli tahkikat ivedilikle başlatılmıştır. Sonucundan kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Erbaş il müftüsünü aradı

Öte yandan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da Kahramanmaraş İl Müftüsü Celal Sürgeç'i aradı. Erbaş'ın Sürgeç'den bilgi aldığı ve görüntülerin detaylıca incelenmesi talimatı verdiği öğrenildi.

Erbaş'tan açıklama: Asla tasvip edilemez

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Elbistan ilçesindeki bir Kur'an kursunda çocuklara şiddet uygulandığı iddia edilen olaya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Erbaş, "Bugün sosyal medya ve farklı mecralarda yayınlanan ve Kahramanmaraş Elbistan ilçemizdeki bir Kur'an kursunda yaşandığı belirtilen görüntülerin ardından derhal ilgili birimlerimize soruşturma başlatılması talimatını verdim. Gözaydınlığımız, geleceğimiz olan çocuklarımıza yönelik onların onurunu hiçe sayan, haklarına göz diken ve şiddete başvuran hiçbir anlayış asla tasvip edilemez. Konunun sonuna kadar takipçisi olacağım" ifadelerini kullandı. 

SON DAKİKA HABERLERİ
İstanbul'da Kanadalı genç kadının sır ölümü! Merdivenlerde bulundu
Ukrayna'da askeri uçağın düşmesi sonucu 22 kişi öldü
Fatih Karagümrük, Başakşehir'i depresyona soktu
Batman Valisi Şahin'den Diyarbakırlı çiftçilere anız yakma tepkisi
AB'den Doğu Akdeniz açıklaması: Birçok aktör olumlu karşıladı
Açık cezaevlerindeki hükümlülerin koronavirüs izin süreleri 2 ay daha uzatıldı
ÖNCEKİ HABERLER
Fatih Karagümrük Süper Lig'e yeni çıktı ligin zirvesine kondu
Okan Buruk: Şampiyonlar Ligi maçı olsa rezalet yaşamıştık
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz koronavirüse yakalandı
Burak Yılmaz siftah yaptı Lille kazandı
Bolu'da kavga ihbarına giden polis ekiplerine saldırı: 6 yaralı
MHRS randevu alma ekranı TC ile kayıt olma
Yorumlar 4 yorum