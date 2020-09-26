Kuran kursundaki görüntüler sosyal medyada yayıldı Ali Erbaş il müftüsünü aradı

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesindeki Bedir Efendi Hafızlık Yatılı Kuran Kursu'nda çekilen ve bir çocuğun şiddet gördüğü görüntüler üzerine adli ve idari soruşturma başlatıldı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da İl Müftüsü Celal Sürgeç'i arayarak bilgi aldı.

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Elbistan Bedir Efendi Hafızlık Yatılı Kuran Kursu'nda yaşanan olay, bir kişi tarafından cep telefonuyla çekildi. Görüntülerde bir kişi, çocuğun eline bir cisimle vuruyor. Çocuk ağlarken, vuran kişi odada bulunan bir kişiyle dışarı çıkıyor. CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç paylaştı. Öztunç'un görüntüleri paylaşmasının ardından adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Kaymakamlık: 10-15 yaşındaki iki öğrenciye ait

Görüntülerle ilgili Elbistan Kaymakamlığı da bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada gerekli soruşturmanın başlatıldığı belirtilerek, "Müftülüğümüze bağlı Bedir Efendi Kur’an Kursu'na ait sosyal medyada yayımlanan görüntülerle ilgili basın açıklaması yapma gereği duyulmuştur. Yapılan ilk araştırmada görüntülerin Kuran kursumuzda yatılı olarak kalan 10 ve 15 yaşlarındaki iki öğrenciye ait olduğu anlaşılmıştır. Konuyla ilgili idari ve adli tahkikat ivedilikle başlatılmıştır. Sonucundan kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Erbaş il müftüsünü aradı

Öte yandan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da Kahramanmaraş İl Müftüsü Celal Sürgeç'i aradı. Erbaş'ın Sürgeç'den bilgi aldığı ve görüntülerin detaylıca incelenmesi talimatı verdiği öğrenildi.

Bugün sosyal medya ve farklı mecralarda yayınlanan ve Kahramanmaraş Elbistan İlçemizdeki bir Kur’an Kursu’nda yaşandığı belirtilen görüntülerin ardından derhal ilgili birimlerimize soruşturma başlatılması talimatını verdim. — Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) September 25, 2020

Erbaş'tan açıklama: Asla tasvip edilemez

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Elbistan ilçesindeki bir Kur'an kursunda çocuklara şiddet uygulandığı iddia edilen olaya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Erbaş, "Bugün sosyal medya ve farklı mecralarda yayınlanan ve Kahramanmaraş Elbistan ilçemizdeki bir Kur'an kursunda yaşandığı belirtilen görüntülerin ardından derhal ilgili birimlerimize soruşturma başlatılması talimatını verdim. Gözaydınlığımız, geleceğimiz olan çocuklarımıza yönelik onların onurunu hiçe sayan, haklarına göz diken ve şiddete başvuran hiçbir anlayış asla tasvip edilemez. Konunun sonuna kadar takipçisi olacağım" ifadelerini kullandı.