Akkuyu NGS 1 No’lu ünitesine ait reaktör kabı Türkiye’ye gönderildi

Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin yapımı süren 1 no’lu güç ünitesi için reaktör kabının üretiminin tamamlanarak Türkiye’ye gönderildiği açıklandı.

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Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu Rosatom’un çatısı altında faaliyet gösteren AEM-Technology şirketinin CEO’su İgor Kotov, Rostov Bölgesinin Volgodonsk kentindeki Attommaş fabrikasında Akkuyu’nun 1 no’lu güç ünitesinde kullanılacak reaktör kabının üretiminin tamamlandığını belirtildi.

"2 no’lu güç ünitesi için ekipman üretimine geçiyoruz"

Kotov, “Sevkiyat sürecini tamamlamak üzereyiz ve 2 no’lu güç ünitesi için ekipman üretimine geçiyoruz. Atommaş fabrikasının bu yılki zor koşullara rağmen üretimi optimize ederek yüksek hız temposunu korumayı, gerekli tüm kalite ve güvenlik parametrelerini sağlamayı başardığını ve anlaşma yükümlülüklerini doğru bir şekilde yerine getirdiğini kaydetmek gerekir” ifadelerini kullandı.

Kotov, toplamda fabrikada bu yıl içinde 3 reaktör kabı ile 17 buhar jeneratörünün üretileceğini kaydetti.