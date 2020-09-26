BIST 1.124
DOLAR 7,66
EURO 8,91
ALTIN 458,49
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Akkuyu NGS 1 No’lu ünitesine ait reaktör kabı Türkiye’ye gönderildi

Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin yapımı süren 1 no’lu güç ünitesi için reaktör kabının üretiminin tamamlanarak Türkiye’ye gönderildiği açıklandı.

Abone ol

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu Rosatom’un çatısı altında faaliyet gösteren AEM-Technology şirketinin CEO’su İgor Kotov, Rostov Bölgesinin Volgodonsk kentindeki Attommaş fabrikasında Akkuyu’nun 1 no’lu güç ünitesinde kullanılacak reaktör kabının üretiminin tamamlandığını belirtildi.

"2 no’lu güç ünitesi için ekipman üretimine geçiyoruz"

Kotov, “Sevkiyat sürecini tamamlamak üzereyiz ve 2 no’lu güç ünitesi için ekipman üretimine geçiyoruz. Atommaş fabrikasının bu yılki zor koşullara rağmen üretimi optimize ederek yüksek hız temposunu korumayı, gerekli tüm kalite ve güvenlik parametrelerini sağlamayı başardığını ve anlaşma yükümlülüklerini doğru bir şekilde yerine getirdiğini kaydetmek gerekir” ifadelerini kullandı.

Kotov, toplamda fabrikada bu yıl içinde 3 reaktör kabı ile 17 buhar jeneratörünün üretileceğini kaydetti.

AEM-Technology şirketinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Atommaş fabrikasında üretilen reaktör 12 metre uzunluk ve 330 ton ağırlığa sahip. Daha önce Rosatom bünyesindeki Atomenergomaş makine yapım şirketinin CEO’su Andrey Nikipelov, Akkuyu’nun 1 no’lu güç ünitesi için üretilen ve buhar jeneratörlerinden oluşan ana ekipman setinin Türkiye’ye gönderildiğini açıklamıştı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Botoks sonrası ölen Kübra Boyraz'ın ardından şoke eden itiraf: Koronavirüsten öldü deyin Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
İstanbul'da özel sektöre kademeli mesai olacak mı? Gözler çıkacak kararda
'Selefi dernekler silahlanıyor' diyen Cübbeli Ahmet Hoca'nın ifadesi 3 saat sürdü
İyi Parti'de liste krizi! Akşener'e "Koray Aydın'a görev vermeyin" ziyareti
Kuran kursundaki görüntüler sosyal medyada yayıldı Ali Erbaş il müftüsünü aradı
İstanbul'da Kanadalı genç kadının sır ölümü! Merdivenlerde bulundu
Ukrayna'da askeri uçağın düşmesi sonucu 25 kişi öldü
ÖNCEKİ HABERLER
Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
Öğrenciler gitti Eskişehir'de 'kiralık ev' fiyatları düştü
Şenol Güneş: En hazır takım Galatasaray görünüyor
TÜSİAD'dan CHP'li Selin Sayek Böke'nin 'kamulaştıracağız' açıklamasına yanıt
Vietnam'da yeni gibi satılmak üzere olan 320 bin kullanılmış prezervatif ele geçirildi
Masterchef Serhat'a ne oldu kim öldü nişanlısı kimdir?
Yorumlar